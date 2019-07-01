Астрахань, , 15:24 — REGNUM

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поручил региональному министерству социального развития в преддверии значительного расширения мер поддержки населения провести мониторинг системы выдачи действующих льгот и пособий. По его словам, которые цитирует пресс-служба областной администрации, это необходимо для того, чтобы «уравновесить значимость конкретной меры поддержки для конкретной категории граждан с механизмом её получения».

На заседании областного правительства 1 июля Бабушкин подчеркнул, что ревизию необходимо провести с учётом мнения самих жителей. Цель ревизии — избавиться от существующих бюрократических препон. «Механизм получения дополнительных видов социальной поддержки должен быть проработан на разных уровнях. Ведь, к сожалению, бывает так: социальная поддержка определена, но, чтобы её получить, человеку приходится пройти бюрократические круги», — отметил Игорь Бабушкин.

Глава региона напомнил, что 22 июня он внёс в Астраханскую областную думу законопроект о существенном расширении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, который предусматривает как увеличение размеров уже существующих выплат, так и введение новых льгот. Общее финансирование новых мер поддержки составит 600 млн рублей, в общей сложности они затронут около 90 тысяч астраханцев. «Это фактически ответ на запрос жителей», — заявил Игорь Бабушкин.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение размеров пособия на ребенка для всех категорий граждан, ежегодного пособия многодетным семьям на приобретение товаров для школы, ежемесячного пособия на оплату коммунальных услуг и проезда для льготных категорий граждан, ежемесячного пособия членам семьи погибших или умерших участников боевых действий.

Новые меры поддержки предусматривают выплату мужчинам с трудовым стажем более 40 лет и женщинам с трудовым стажем более 35 лет пособий на оплату любого вида телефонной связи. Кроме того, в регионе будет повышен так называемый «критерий нуждаемости» для поддержки бюджетников, работающих на селе, — до полуторной величины прожиточного минимума. Для тружеников тыла исключается существовавшее ранее условие получения социальной помощи — пенсия ниже прожиточного минимума. А для многодетных семей снимается ограничение на получение льгот в случае административного или уголовного наказания одного из членов семьи.

Бабушкин также предложил разрешить жильцам многоквартирных домов использовать на ремонт подъездов средства из фонда капитального ремонта.

В случае принятия законопроекта новые меры поддержки будут осуществляться уже с осени 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Игорь Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области 5 июня 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.