Ярославль, , 15:21 — REGNUM

Ярославская область не выполнила сроки заключения контрактов на благоустройство общественных территорий по программе формирования современной городской среды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парк 30-летия Победы в Ярославле

Регион получает субсидию из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды. В регионе они известны как губернаторский проект «Решаем вместе!». Одним из условий получения федеральных средств является своевременное заключение контрактов.

Согласно постановлению правительства России N 1710 от 30.12.2017 предельной датой заключения соглашений по результатам закупок по благоустройству общественных территорий является 1 июля. Между тем на эту даты органы местной власти не сумели провести аукционы на выполнение работ.

На сайте проекта «Решаем вместе!» более 15 проектов благоустройства общественных пространств находятся в статусе «запланирован», что означает, что контракты до сих пор не разыграны.

В отстающих — областной центр, где в 2019 году должны быть благоустроены два крупных парка — «Юбилейный» (22 млн рублей) и «Парк 30-летия Победы» (31 млн рублей). Пока что городские власти лишь объявили аукционы, торги по которым должны состоятся лишь 18 и 19 июля. Подобная ситуация с «Парком Победы» в Переславле-Залесском (18 млн рублей). Там аукцион пройдет 4 июля.

В Рыбинске не определен подрядчик благоустройства парка и восстановления фонтана по ул. Черняховского — ул. Желябова (24 млн рублей). Закупка приостановлена по требованию контрольного органа. Не завершены процедуры по выбору подрядчика в Угличе, Данилове, Любиме и ряде других населенных пунктов.

Затягивание сроков ставит под угрозу качественное исполнение проектов с участием средств федерального и областного бюджетов. Так было в 2018 году с парком «Нефтяник» в Ярославле, где работы принимались поздней осенью, а часть работ была выполнена некачественно. В частности, предусмотренных проектом лавочек с Wi-Fi и подогревом в парке нет до сих пор.

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