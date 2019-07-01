Симферополь, , 14:45 — REGNUM

Несколько заключенных симферопольского СИЗО №1 заболели корью. Об этом 1 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по РК и Севастополю.

«В связи с выявлением случаев заболевания корью на ряд камер наложен карантин, в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец мая с начала 2019 года в Крыму зарегистрировали 156 подтверждённых случаев заболевания корью. За весь 2018 год на полуострове заболело корью 40 человек.

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