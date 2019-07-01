Париж, , 14:57 — REGNUM

Префектура региона Иль-де-Франс объявила 1 июля об отмене введенного 23 июня 2019 года во Франции третьего уровня тревоги, связанного с сильной жарой, сообщает Le Figaro.

Жара

Ожидается, что в течение следующих нескольких дней температура воздуха в центральной Франции будет падать.

«Однако в качестве меры предосторожности службы неотложной помощи и медучреждения региона Иль-де-Франс и Парижа продолжат работать в том же режиме в течение следующих нескольких дней, чтобы выявить возможные поздние последствия палящего солнца и сильной жары для уязвимых групп людей», — говорится в заявлении префектуры.

Напомним, введение третьего уровня тревоги, связанного с сильной жарой во Франции, позволило префекту принять все необходимые меры для снижения последствий жары. Для введения этого уровня тревоги температурные пороги должны равняться или превышать 20 °C ночью и 36 °C днём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аномальная жара во Франции привела к гибели спортсмена-велосипедиста, у которого была диагностирована гипертермия.

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