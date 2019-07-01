Киев, , 14:39 — REGNUM

В офисе украинского телеканала «Прямой», подконтрольном экс-президенту Украины Петру Порошенко, идёт изъятие документов сотрудниками Государственного бюро расследования (ГБР), заявил юрист Андрей Портнов 1 июля на своём канале в Telegram.

«Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко «Прямой». Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию», — рассказал он.

Напомним, 27 мая Портнов подал в ГБР заявление, в котором изложил свои подозрения касательно махинаций с телеканалом «Прямой», в которых может быть замешан Порошенко. Всего по заявлениям Портнова против Порошенко возбудили восемь уголовных дел.

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