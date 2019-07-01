Москва, , 14:16 — REGNUM

Ключевая проблема в сфере организации совместных поездок на автомобилях — деятельность нелегальных автобусных перевозчиков, и пока неясно, как с этой проблемой бороться, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 июля, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя инициативу министерства транспорта.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ведомство подготовило проект закона, регулирующего деятельность агрегаторов совместных поездок на автомобилях («карпулинга»). Водительский стаж перевозчика должен составлять не менее 2 лет, он должен проводить не более 2 поездок в день, перевозить не более 5 пассажиров, все расчеты должны быть безналичными и осуществляться на сайте агрегатора.

«К этому проекту есть несколько вопросов. Прежде всего — что считать поездкой. Если человек едет из Москвы в Ростов-на-Дону, а его попутчики — на менее продолжительные расстояния на том же маршруте, то считается ли это одной поездкой или несколькими?

Ключевая проблема в этой сфере состоит в том, что под «карпулинг» мимикрируют нелегальные автобусные перевозчики. Клиент заказывает поездку на нормальном автомобиле по одной цене, а потом видит старый автобус и слышит другую цену. Но ехать-то надо. Клиенты жалуются администраторам сервисов, аккаунты этих перевозчиков блокируют, но они покупают новые сим-карты и делают все то же самое. Кто и как будет с этим бороться, пока не ясно.

Что же касается правил безналичного расчета, то это может вызвать некоторую проблему. Для многих малых городов эти сервисы выполняют важнейшую социальную функцию, потому что общественного транспорта там де-факто нет. В этих регионах принято расплачиваться наличными. С другой стороны, поскольку нет альтернативы, то граждане найдут способ перейти на безналичный расчет», — отметил Петр Шкуматов.