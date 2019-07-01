Калуга, , 14:14 — REGNUM

Калужский филиал Почты России выпустил к 75-летию Калужской области два вида немаркированных почтовых карточек и уникальный художественный штемпель специального гашения. Об этом 1 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

5 июля 2019 года — в день 75-летия со дня образования Калужской области — в центральном отделении почтовой связи Калуги состоится специальное гашение филателистической продукции.

«В рамках мероприятия состоится открытие филателистической выставки, на которой будут представлены редкие экспонаты, посвященные истории развития области. Материалы для выставки предоставлены калужским филателистом Сергеем Гудковым. Также в зале почтового отделения пройдет акция «Поздравь Калужскую область с днем рождения!», — сказала Ольга Строк.

Процедура специального гашения — это торжественное мероприятие, которое проводит почтовое ведомство в ознаменование юбилейных дат или памятных событий, гашение производится специально изготовленным штемпелем.