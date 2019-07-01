Оренбург, 1 июля 2019, 14:03 — REGNUM
В Оренбургской области глава Новодомосейкинского сельсовета Северного района стал фигурантом уголовного дела о крупном взяточничестве. В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
По данным следствия, в мае — июне 2019 года глава сельсовета получил от коммерсанта взятку в общей сумме 175 тысяч рублей за общее покровительство при добыче и беспрепятственном вывозе грунта, камня и иных полезных ископаемых с местного карьера.
Глава сельсовета задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки,
Добапвим, по итогам четырех месяцев 2019 года Оренбружье заняло седьмое место среди регионов ПФО по количеству выявленных преступлений коррупционной направленности. Рост числа выявленных фактов взяточничества в Оренбургской области в январе-апреле 2019 года составил 5,5%. Средняя сумма получения взятки — 214,3 тыс. рублей, дачи взятки — 79,5 тыс. рублей.