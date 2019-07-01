Таллин, , 14:02 — REGNUM

На празднике песни и танца в Эстонии, который пройдет в Тартусе с 5 по 7 июля, не будут петь песни на русском языке, сообщает новостной портал delfi.ee и объясняет, почему.

По словам литературоведа Маарьи Вайно, на первом песенном празднике в 1869 году исполнялись только эстонские песни. Поэтому необходимо оставлять традиции неизменным и не исполнять песни на русском языке, уверена Вайино.

«Я считаю, что если кто-то выбрал своей страной Эстонию, то он должен выучить эстонский язык. Мы не должны менять язык для того, чтобы им стало лучше. Однако, если они живут здесь, то это их дом», — заявила Вайно.

Советник мэрии города Тартуса Индрек Мустиметс заявил, что «в исторической памяти эстонцев русские хоровые распевы имеют трагический привкус». В связи с чем, ему кажется невозможным, чтобы сейчас на певческом празднике прозвучали русские песни.

Когда все люди Эстонии, как минимум ее граждане, будут свободно говорить и чтить эстонский язык, лишь тогда сможет прозвучать русская песня на праздник, поделилась своим мнением фольклорист Инрид Рюйтель. Она также не считает, что подобная инициатива не сблизит эстонцев и русских.

«Исполнение русской песни на певческом празднике вызвало бы чувство, что мы все-таки не совсем свободны, что нас по-прежнему хотят контролировать и напомнить нам, насколько малы мы на самом деле», — подчеркнула Рюйтель.