Таллин, 1 июля 2019, 14:02 — REGNUM
На празднике песни и танца в Эстонии, который пройдет в Тартусе с 5 по 7 июля, не будут петь песни на русском языке, сообщает новостной портал delfi.ee и объясняет, почему.
По словам литературоведа Маарьи Вайно, на первом песенном празднике в 1869 году исполнялись только эстонские песни. Поэтому необходимо оставлять традиции неизменным и не исполнять песни на русском языке, уверена Вайино.
Советник мэрии города Тартуса Индрек Мустиметс заявил, что «в исторической памяти эстонцев русские хоровые распевы имеют трагический привкус». В связи с чем, ему кажется невозможным, чтобы сейчас на певческом празднике прозвучали русские песни.
Когда все люди Эстонии, как минимум ее граждане, будут свободно говорить и чтить эстонский язык, лишь тогда сможет прозвучать русская песня на праздник, поделилась своим мнением фольклорист Инрид Рюйтель. Она также не считает, что подобная инициатива не сблизит эстонцев и русских.