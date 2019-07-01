Новосибирск, , 14:00 — REGNUM

Новые методы оценки экологического риска планируют разработать специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора, сообщает 1 июля издание «Наука в Сибири».

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалисты полагают, что существующие сегодня методики расчета уровня риска требуют серьёзной доработки. Разработки сибирских экологов, как ожидается, позволят сформулировать новые законодательные нормы по оценке экологического риска для здоровья населения и окружающей среды.

«В основном, мы занимаемся эколого-экономической оценкой ущерба, который может быть нанесен окружающей среде — атмосфере, почве, воде. Однако наши методы универсальны, и их можно использовать для моделирования риска для здоровья человека», — пояснила заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН доктор экономических наук Ирина Филимонова.

В институте отмечают, что ведущие страны уже реализуют собственные стратегии экологизации. В частности, в США ориентируются на замещение угля газом, а в европейских странах и Китае активно используют возобновляемые источники энергии.

Предполагается, что выработка новых законодательных норм позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в России и будет способствовать реализации отечественной стратегии экологизации.

Ранее учёные ИНГГ СО РАН предложили исследовать места проведения ядерных испытаний. По их мнению, радиоактивные вещества, оставшиеся в недрах после проведения подземных ядерных взрывов, могут распространяться в окружающую среду.

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