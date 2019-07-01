Нур-Султан, , 14:00 — REGNUM

Более 1 тыс. га земель Алма-Атинской области в Казахстане планируют передать Джамбульской области. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном на сайте «Открытые нормативные правовые акты».

В приложении к документу указаны участки, которые планируется передать от Джамбульского района Алма-Атинской области в границы Кордайского района Джамбульской области площадью 1091,78 га.

В частности, планируется передать земли РГУ «Гвардейская районная эксплуатационная часть», министерства обороны Казахстана, министерства образования и науки республики и других ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя крупная реформа административно-территориального деления Казахстана произошла в 2018 году. 19 июня 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Туркестанской области с центром в городе Туркестане, а также присвоению Чимкенту статуса города республиканского значения.