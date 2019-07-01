Оренбург, , 13:48 — REGNUM

Изъятый в Оренбуржье у контрабандистов живой груз — 4,1 тысячи краснокнижных черепах, вернут в Казахстан, где ученые выпустят рептилий в привычный ареал обитания. Это может произойти уже в середине июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из организаторов волонтёрской группы, которая помогает ухаживать за черепахами.

В Оренбуржье у контрабандистов изъяли более 4 тыс. краснокнижных черепах Ptu.customs.ru

Сейчас на федеральном уровне идет процедура оформления документов. Напомним, 7 июня представители контрольно-надзорных органов пресекли ввоз в Оренбуржье из Казахстана крупной партии черепах. Более 4 тыс. пресмыкающихся перевозили в мешках, которые прятали под свежей капустой. Рептилий могли везти транзитом через Оренбургскую область, как на продажу, так и в рестораны для приготовления экзотических блюд.

В соответствии с пунктом 15 раздела III Перечня стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденного Постановлением правительства № 923 от 13 сентября 2012 года, среднеазиатские сухопутные черепахи включены в перечень дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Общая рыночная стоимость выявленной партии пресмыкающихся составляет более 5 млн рублей.

Стоит отметить, что это не первый случай крупной контрабанды краснокнижных черепах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Оренбуржье выявили 8 тысяч черепах, которых пытались ввезти в Россию из Казахстана. Тогда также на международном уровне решался вопрос возвращения животных домой. Была организована волонтёрская группа, которая ухаживала за рептилиями. Ставшие жертвой контрабандистов животные находились и под присмром специалистов Оренбургского государтсвенного педагогического университета. Организатор волотёрской группы отметила, что казахстанские ученые отметили хороший уход и активность черепах, которые «наели жирок» перед летней спячкой.

Добавим, степная, или среднеазиатская, черепаха — Agrionemys horsfieldi (другие названия Русская черепаха, Афганская черепаха и черепаха Хорсфилда) или Testudo horsfieldi — единственный представитель рода Agrionemys. Широко распространена в Иране, Афганистане, северо-восточной Индии, северном Пакистане, по северо-восточному побережью Каспийского моря, в Узбекистане, Киргизии, Туркменистане, а также в Казахстане, где сосредоточены наибольшие ресурсы черепахи. Продолжительность жизни среднеазиатской черепахи 30−40 лет.

Отличительной чертой степной черепахи являются четырехпалые передние конечности; пальцы ног сращены; свободны только короткие когти. Голова полностью убирается внутрь панциря.

Весьма медлительны; очень выносливы к неблагоприятным условиям среды. Может выдержать крайне низкую температуру. Черепахи питаются травой (свежей и сухой), зелеными листьями и побегами растений, фруктами и цветами. Воду пьют редко, поскольку в природе имеют к ней доступ нечасто — только после дождя. При засушливых природных условиях обходятся без воды.

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