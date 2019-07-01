Москва, , 13:49 — REGNUM

Бывший руководитель дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы России Кубасай Кубасаев признан виновным в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Решением Лефортовского суда Москвы ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, пишет 1 июля ТАСС.

По данным следствия, в 2013—2015 годах Кубасаев получал взятки от директора госучреждения Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева. За это он не препятствовал проведению дирекцией аукционов на право заключения государственных контрактов.

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