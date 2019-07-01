Лефкоша, , 13:40 — REGNUM

Неопознанный объект, который рухнул с неба недалеко от столицы Северного Кипра, мог быть российской ракетой сирийской ПВО, активированной из-за обстрела со стороны Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.

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«Согласно первым оценкам, это российская ракета, входящая в состав системы противовоздушной обороны, которая была приведена в действие против авиаудара по Сирии «, — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Озерсай заявил, что, по предварительным данным, это ракета С-200. на обломках видны надписи на русском языке. По его словам, найденные части говорят о том, что ракета взорвалась в воздухе, так как на земле не было обнаружено ни одной воронки. Об этом же свидетельствует и характер разброса обломков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля средства ПВО Сирии успешно отразили атаку израильской авиации. Как заявил источник в сирийских вооружённых силах, Израиль из ливанского воздушного пространства пытался атаковать некоторые военные объекты в районе Хомса и окрестности Дамаска. Однако сирийская система противоракетной обороны перехватила вражеские ракеты.

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Напомним, неизвестный объект упал с неба около 1:00 по местному времени 1 июля к северу от столицы Северного Кипра Никосии. Очевидцы рассказали, что видели свет на небе, после чего раздалось три громких взрыва.