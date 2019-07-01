Санкт-Петербург, 1 июля 2019, 13:04 — REGNUM
Чтобы камеры фиксации нарушений служили не для заработка, а для повышения безопасности на дорогах, места их размещения должна определять ГИБДД, при этом у бизнеса может остаться право на их установку, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 июля, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя инициативу депутатов.
Как сообщалось ранее, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому работающие в автоматическом режиме камеры фото‑ и видеофиксации должны находиться в собственности РФ или региона. Сейчас законодательство не препятствует передаче этого права бизнесу, что приводит к злоупотреблениям — камеры устанавливаются не на аварийно опасных участках, а там, где выше вероятность незначительных нарушений.