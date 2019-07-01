Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM

Чтобы камеры фиксации нарушений служили не для заработка, а для повышения безопасности на дорогах, места их размещения должна определять ГИБДД, при этом у бизнеса может остаться право на их установку, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 июля, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя инициативу депутатов.

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому работающие в автоматическом режиме камеры фото‑ и видеофиксации должны находиться в собственности РФ или региона. Сейчас законодательство не препятствует передаче этого права бизнесу, что приводит к злоупотреблениям — камеры устанавливаются не на аварийно опасных участках, а там, где выше вероятность незначительных нарушений.

«С одной стороны, если у бизнеса есть права устанавливать камеры, то их становится больше, что само по себе неплохо. С другой стороны, к местам установки камер действительно есть вопросы. Но странно упрекать бизнес в том, что он хочет на этом заработать. Зарабатывать деньги — это их основная уставная цель.

Поэтому радикальные решения здесь не нужны. Нужно закрепить за ГИБДД право определять места размещения камер. Именно они должны быть заинтересованы в снижении аварийности. Если бизнесу интересно работать в оговоренных местах, пусть работают», — отметил Александр Холодов.