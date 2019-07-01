Нур-Султан, 1 июля 2019, 12:47 — REGNUM
Более 90 тыс. мобильных телефонов изъяли у абитуриентов в Казахстане, сдающих Единое национальное тестирование (ЕНТ). Об этом 1 июля написал глава национального центра тестирования Дидар Смагулов на своей странице в Facebook.
По его словам, во время тестирования было изъято 90 375 мобильных телефонов, 28 344 калькулятора и 1 867 шпаргалок. Он призвал родителей и учителей готовить выпускников к честной конкуренции.
Как сообщало ИА REGNUM, единое национальное тестирование в Казахстане планировали пройти 117 242 человека. Таким образом, 77% абитуриентов в Казахстане пытались воспользоваться своими мобильными телефонами для успешной сдачи тестирования.
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