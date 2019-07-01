Нур-Султан, , 12:47 — REGNUM

Более 90 тыс. мобильных телефонов изъяли у абитуриентов в Казахстане, сдающих Единое национальное тестирование (ЕНТ). Об этом 1 июля написал глава национального центра тестирования Дидар Смагулов на своей странице в Facebook.

По его словам, во время тестирования было изъято 90 375 мобильных телефонов, 28 344 калькулятора и 1 867 шпаргалок. Он призвал родителей и учителей готовить выпускников к честной конкуренции.

Дидар Смагулов «Уважаемые родители и учителя, давайте готовить детей к честной конкуренции и демонстрации знаний, а не способности обмануть систему. Этот путь заведомо тупиковый».

Как сообщало ИА REGNUM, единое национальное тестирование в Казахстане планировали пройти 117 242 человека. Таким образом, 77% абитуриентов в Казахстане пытались воспользоваться своими мобильными телефонами для успешной сдачи тестирования.

Читайте также: Единое национальное тестирование в Казахстане сдадут 117 тыс. абитуриентов