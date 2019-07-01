Махачкала, , 12:44 — REGNUM

От укусов клещей в Дагестане за первое полугодие 2019 года пострадали 735 человек, в том числе 301 ребёнок. За весь 2018 год эта цифра составляла 554, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С провизорной целью были госпитализированы 25 человек. По данным ведомства, больше всего в медучреждения обращались жители Махачкалы — 184 человека. В лидерах также город Хасавюрт, Кизлярский, Тарумовский и Хасавюртовский районы республики.

Читайте также: Опасный диагноз поставлен ребёнку из Дагестана после укуса клещей

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Дагестане были выявлены первые в 2019 году случаи заражения крымской геморрагической лихорадкой, вызванной укусами клещей. Региональный минздрав информировал, что опасный диагноз был поставлен четырехлетнему ребенку из Махачкалы и жителю Кизлярского района. Кроме того, ещё шестеро пациентов с подозрением на это заболевание были госпитализированы в инфекционные стационары республики.