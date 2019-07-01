Углич, Ярославская область, 1 июля 2019, 12:31 — REGNUM
Жители Угличского района обратились к региональному уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину с жалобой на загрязнение реки Улеймы стоками с мусорного полигона в районе деревни Селиваново. Об этом сообщает портал YarNews.
Люди передали омбудсмену письмо, в котором просят повлиять на ситуацию. Проблема возникла давно. Еще в 2016 году ИА REGNUM сообщало о том, что природоохранная прокуратура налагала штрафы на собственника полигона. Тогда на место выезжали представители ОНФ, которые «обещали держать ситуацию на контроле».
Однако прошло три года, и экологическая ситуация, как считают жители, не улучшилась. Фильтрат с полигона по-прежнему течет в Улейму, которая впадает в реку Юхоть. Сейчас эксплуатацией полигона занимается региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Хартия». К уполномоченному обратились жители деревень Селиваново, Фалюково, Антухово, Савино и других, расположенных по берегам реки Улейма.
«С момента открытия в 2013 году он работает с грубейшими нарушениями.
Жители пишут, что во время паводка и обильных дождей фильтрат попадает в реку, так как полигон находится в болотистой низине с уклоном в сторону реки.
«Полигон наносит экологический вред окружающей среде и реке, тем самым ущемляет наши конституционные права на достойное проживание, работу и отдых. Учитывая высокие грунтовые воды, скоро будет заражена вода и в наших колодцах. А ведь река Улейма впадает в реку Юхоть, а затем в Волгу», — пишут авторы обращения.
Люди просят омбудсмена провести анализ места расположения полигона и не допустить его расширения. Между тем в региональной схеме обращения с ТКО о закрытии угличского полигона, в отличие от ряда других, речи не идет. Напротив, на него планируется свозить отходы с ряда других районов области, где полигоны подлежат закрытию.
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