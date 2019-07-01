Москва, , 12:30 — REGNUM

В российских школах с 1 сентября 2019 года введут новую программу России «Культурные нормативы школьников». Она разработана Минкультуры и Минпросвещения, сообщили в Министерстве культуры.

Цель программы — повысить уровень знания учащихся об искусстве и обучить детей культурной грамотности. Программа откроется культурным диктантом в начале учебного года для учащихся начальной и средней школы.

«Культурные нормативы» дадут школьникам дополнительные возможности для знакомства с шедеврами литературы, театра, музыки, архитектуры, живописи и кино. Отмечается, что участие в проекте добровольное.

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Как сообщало ИА REGNUM, школьников обяжут в течение года побывать на каком-то количестве выставок, музеев, спектаклей и кинопросмотров. Свои впечатления учащиеся должны будут внести в бумажный или электронный дневник.

На данную тему: С 1 сентября в российских школах появятся культурные нормативы