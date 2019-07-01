Калуга, , 12:26 — REGNUM

В Калуге полицейские задержали безработного 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в попытке незаконного сбыта наркотических средств. Как сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, при личном досмотре у молодого человека оперативники изъяли два полиэтиленового свёртка общей массой более трёх грамм с веществом бурого цвета.

Пакет с героином 40.мвд.рф

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Кроме того, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли крупный полиэтиленовый пакет с аналогичным содержимым.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, в свёртках находилось наркотическое средство, содержащее в своем составе «героин», общей массой 70 грамм, что является крупным размером. По версии полицейских, данное вещество подозреваемый изготовил для дальнейшего сбыта «тайниковым» способом наркопотребителям.

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В отношении фигуранта Следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

В настоящее время задержанный заключён под стражу. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, менее двух недель назад сотрудники наркоконтроля по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотических средств в Калуге задержали двух местных жителей. Следствием установлено 38 эпизодов противоправной деятельности фигурантов.