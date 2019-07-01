Оренбург, 1 июля 2019, 12:31 — REGNUM
На лестничном спуске к Уралу в Оренбурге, который является объектом культурного значения, сделают еще один ремонт. Ступни покроют гранитными плитами, балясины сделают из натурального камня. Об этом заявил мэр города Дмитрий Кулагин, отметив, что сейчас этот вариант проходит юридическое согласование, в ближайшее время вопрос решится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, спуск к реке Урал в Оренбурге является визитной карточкой города. Однако после ремонта и реставрации визитная карточка превратилась в позор города. Такое мнение выразили горожане, возмущенные качеством работ. В 2018 году СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту халатности, допущенной во время ремонта лестничного марша. Основанием стали материалы прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, администрация Оренбурга из средств федерального и областного бюджета оплатила подрядчику ООО «СКИБ» 19,909 млн рублей за фактически невыполненные работы на объекте «Спуск к реке Урал».
Стоит отметить, что белоснежный спуск начал покрываться трещинами, а штукатурка стала отслаиваться практически сразу после открытия доступа на лестницу зимой 2017/2018 года. Власти заверили, что подрядчик исправит недостатки, весной 2018 года. Однако с каждым годом лестница разрушается все больше.
Встал вопрос о том, куда дели гранитные плиты, которыми в 1980-х годах во время ремонта покрывали лестничный спуск. В мэрии заверили, что демонтированный материал хранится на складе.
Стоит отметить, что в конце марта 2019 года врио губернатора Денис Паслер во время встречи с градоначальником Дмитрием Кулагиным выразил мнение, что необходимо вернуть гранитные ступени.
В середине июня главный архитектор Оренбуржья Наталья Ибрагимова на своей странице в соцсети оставила запись о том, что «только применение натурального камня в части отделки ступеней и перил с балясинами, смогло бы гарантировать качество для объекта, который используется в постоянном режиме».
Спуск к реке Урал — визитная карточка Оренбурга — это творение наших архитекторов Евгения Киреева и Павла Перминова. Он был построен в 1955 году. Оренбургская лестница выполнена в стиле так называемого сталинского классицизма и является памятником культурного наследия.
И одним из элементов этого памятника являются ступени, сделанные из бетона с примесью мраморной крошки — «муки». Именно из такого материала были изготовлены ступени изначально. И объект культурного наследия — это спуск из бетонных ступеней. А запомнившийся и полюбившийся горожанам гранит появился на спуске гораздо позже — в 1981 году. Решение об их установке принимал Юрий Гаранькин. Он считал гранитные ступени «вечными» и очень гордился ими. Они прослужили более 30 лет.
По словам мэра Дмитрия Кулагина, сейчас принято решение о том, что железобетонные ступени спуска к реке Урал будут покрываться гранитной плитой толщиной 5 см.
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