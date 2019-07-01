Оренбург, , 12:31 — REGNUM

На лестничном спуске к Уралу в Оренбурге, который является объектом культурного значения, сделают еще один ремонт. Ступни покроют гранитными плитами, балясины сделают из натурального камня. Об этом заявил мэр города Дмитрий Кулагин, отметив, что сейчас этот вариант проходит юридическое согласование, в ближайшее время вопрос решится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, спуск к реке Урал в Оренбурге является визитной карточкой города. Однако после ремонта и реставрации визитная карточка превратилась в позор города. Такое мнение выразили горожане, возмущенные качеством работ. В 2018 году СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту халатности, допущенной во время ремонта лестничного марша. Основанием стали материалы прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, администрация Оренбурга из средств федерального и областного бюджета оплатила подрядчику ООО «СКИБ» 19,909 млн рублей за фактически невыполненные работы на объекте «Спуск к реке Урал».

Стоит отметить, что белоснежный спуск начал покрываться трещинами, а штукатурка стала отслаиваться практически сразу после открытия доступа на лестницу зимой 2017/2018 года. Власти заверили, что подрядчик исправит недостатки, весной 2018 года. Однако с каждым годом лестница разрушается все больше.

Встал вопрос о том, куда дели гранитные плиты, которыми в 1980-х годах во время ремонта покрывали лестничный спуск. В мэрии заверили, что демонтированный материал хранится на складе.

Стоит отметить, что в конце марта 2019 года врио губернатора Денис Паслер во время встречи с градоначальником Дмитрием Кулагиным выразил мнение, что необходимо вернуть гранитные ступени.

В середине июня главный архитектор Оренбуржья Наталья Ибрагимова на своей странице в соцсети оставила запись о том, что «только применение натурального камня в части отделки ступеней и перил с балясинами, смогло бы гарантировать качество для объекта, который используется в постоянном режиме».

«Поэтому — гранит, светло-серого оттенка, мансуровский, термически обработанный и нескользкий предлагается использовать для отделки ступеней (кстати, продуманы и способы стыков — «в замок», чтобы вода не проникала), а для перил и балясин — полированный гранит, так как при этой обработке грязь практически не задерживается на поверхности. Предвижу вопросы по теме предмета охраны, но ведь гранит и покрывал ступени 30 с лишним лет и не случайно тогда приняли это решение. Поэтому, фактически, спуск восстановит историческую справедливость — бетон с мраморным наполнением, покрытый гранитными плитами (сегодня рассматриваем толщину 4 см). По балясинам и перилам не вижу возможности для риска и проб — натуральный камень всегда предпочтительнее», — отметила она.

Спуск к реке Урал — визитная карточка Оренбурга — это творение наших архитекторов Евгения Киреева и Павла Перминова. Он был построен в 1955 году. Оренбургская лестница выполнена в стиле так называемого сталинского классицизма и является памятником культурного наследия.

И одним из элементов этого памятника являются ступени, сделанные из бетона с примесью мраморной крошки — «муки». Именно из такого материала были изготовлены ступени изначально. И объект культурного наследия — это спуск из бетонных ступеней. А запомнившийся и полюбившийся горожанам гранит появился на спуске гораздо позже — в 1981 году. Решение об их установке принимал Юрий Гаранькин. Он считал гранитные ступени «вечными» и очень гордился ими. Они прослужили более 30 лет.

По словам мэра Дмитрия Кулагина, сейчас принято решение о том, что железобетонные ступени спуска к реке Урал будут покрываться гранитной плитой толщиной 5 см.

«Ищем варианты и по балясинам. Есть подрядные организации за пределами нашей области, которые готовы изготовить балясины из специального материала. Это будет не гипс, который рассыпается в непогоду или от соляной смеси, которой посыпают ступени. Это будет материал с гарантией до 20 лет. И это будут совершенно другие балясины. Мы прорабатываем вопрос соблюдения требований законодательства по отношению к объектам культурного наследия. А спуск к Уралу — это объект культурного наследия. Есть вопрос по качеству работ. Мы видим, к сожалению, оно хромает. Но самый главный вопрос — как нам не выйти за рамки законодательства об охране объектов культурного наследия. Сегодня законодательство куда строже, чем в 1981 году, когда на железобетонные ступени положили гранит. Сейчас так просто это сделать нельзя, нам нужно заключение трех экспертов, которые скажут, что да, это соответствует историческому облику, и тогда мы приступаем к работе», — сказал глава Оренбурга.

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