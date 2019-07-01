Вашингтон, , 13:25 — REGNUM

Геймеры начали нелегально распространять в сети клиент демо-уровня из предстоящей игры Halo: Reach. Узнав об этом, разработчики игры пообещали навсегда заблокировать недобросовестных игроков, сообщило издание Kotaku 30 июня.

Около тысячи игроков получили приглашение на закрытое бета-тестирование уровня Tip of the Spear из Halo: Reach. Однако желающих опробовать новую часть популярной франшизы на PC оказалось больше, и файлы для запуска уровня быстро оказались в свободном доступе. Разработчики из 343 Industries заявили, что знают о проблеме и намерены с ней бороться.

343 Industries. «Если вы скачаете или поиграете в нелегальную копию, то у нас будет право заблокировать все связанные аккаунты и удалить вас из текущей и всех будущих программ 343»

Тем не менее, информации о количестве уже совершённых блокировок аккаунтов пока нет в свободном доступе. Разработчики планируют запустить бета-тестирование нескольких отдельных уровней из игры перед полноценным релизом. Дата этого релиза также пока не сообщается.

Напомним, компания 343 Industries планирует выпустить сборник игр по франшизе Halo с подзаголовком The Master Chief Collection для персональных компьютеров. Известно, что первой игрой сборника станет Halo: Reach — следующие проекты будут добавляться в хронологическом порядке релизов на Xbox (консоль, на которой изначально выходили игры франшизы).

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