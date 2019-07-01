Москва, , 12:11 — REGNUM

В России утверждено положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи. Документ разработан Минздравом и Минтруда, сообщили Министерстве здравоохранения.

Один из главных пунктов правил — бесплатное обеспечение больных необходимыми медицинскими изделиями для использования в домашних условиях.

Положение вводит принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей, а также для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке — это абсолютно новый вид медицинских учреждений, оказывающих паллиативную помощь.

Также в документе определен порядок взаимодействия медицинских учреждений с некоммерческими общественными, волонтерскими и религиозными организациями.

По мнению экспертов, данное положение — шаг к дальнейшей интеграции паллиативной помощи в систему здравоохранения и социальной защиты граждан России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам члена Центрального штаба ОНФ, идеолога проекта ОНФ «Регион заботы» Нюты Федермессер, развитие паллиативной помощи должно быть неразрывно связано с коренными изменениями в сфере социальных услуг и системе здравоохранения в целом.

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