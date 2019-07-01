Варшава, , 12:10 — REGNUM

Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро распорядился возбудить уголовное дело в связи с увольнением работника сети магазинов IKEA, отказавшегося участвовать в акции в пользу ЛГБТ.

Вице-министр юстиции Марцин Романовский заявил в воскресенье 30 июня, что возмущён действиями торговой сети IKEA.

«Увольнение работника по причине выраженного им отношения, касающегося акции, пропагандирующей идеологию ЛГБТ, я оцениваю как дискриминацию и нарушение свободы совести и вероисповедания», — написал он в специальном заявлении по этому поводу.

Вице-министр подчеркнул, что продвижение идеологии ЛГБТ не может входить в обязанности работника. Согласно польской Конституции и уголовному законодательству никто не может быть принуждён к действиям, противоречащим его совести или исповедуемой им религии.

«Поляки в своем большинстве отвергают агрессивную идеологическую революцию, которая уничтожает наши традиции. Её элементом является продвижение идеологии ЛГБТ сетью ИКЕА. Я ожидаю, что ИКЕА не только изменит возмутительное решения об увольнении работника, но также извинится перед польским общественным мнением за свои неприемлемые действия», — передаёт слова вице-министра «Польское радио».

Романовский также рассказал, что в прокуратуру поступают новые заявления от работников сети магазинов IKEA об аналогичных случаях нарушения их прав.