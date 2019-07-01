Иркутск, , 12:22 — REGNUM

Сильные ливни ожидаются в Иркутской области, пострадавшей от паводка, 6 и 7 июля. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Погода на протяжении рабочей недели, начавшейся 1 июля, будет жаркой, местами возможны кратковременные дожди. Однако в конце недели, в субботу и воскресенье 6 и 7 июля, ожидаются ливневые дожди и грозы.

«При этом количество осадков может составить 20−30 мм», — цитирует синоптиков ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне сильных дождей некоторые реки в Иркутской области вышли из берегов. Шесть районов — Тулунский, Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский, Чунский и Куйтунский — оказались в зоне подтопления.

Погибшими по данным на 1 июля числятся семь человек, судьба еще девяти — неизвестна.

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