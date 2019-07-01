Курган, , 12:17 — REGNUM

В Курганской области введена административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение или исполнение с нарушением срока постановлений комиссии по делам несовершеннолетних. Закон был инициирован прокуратурой Зауралья и подписан главой региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Закон создан для результативности принимаемых комиссиями решений, направленных на устранение причин преступности и безнадзорности несовершеннолетних.

Отмечается, что по итогам 2018 года рост подростковой преступности на территории Курганской области составил более 15%. Также в Зауралье увеличивается число неблагополучных семей в регионе, а соответственно растет число детей, нуждающихся в помощи государства. На учете комиссий по делам несовершеннолетних состоит на сегодня более 1,6 тысяч семей, где родители уклоняются от заботы о своих детях. В неблагополучных семьях Курганской области проживает более 3,6 тысяч несовершеннолетних.

Действие данного закона в регионе, как полагают в прокуратуре, позволит комиссиям по делам несовершеннолетних качественно повысить эффективность профилактической работы в сфере безнадзорности и правонарушений среди подростков.