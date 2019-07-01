Ярославль, , 12:05 — REGNUM

В Ярославской области участники областного форума «Территория отцовства» обратились к региональным властям с предложением ввести в школах региона пятидневную учебную неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Форум «Территория отцовства»

Форум прошел в селе Кукобой Первомайского района и был посвящен патриотическому воспитанию детей.

«Идея давно витает в воздухе, чтобы дети могли больше времени общаться с семьей, общаться с родными, путешествовать по родному краю. Сейчас для многих семей это большая проблема. Семья не может никуда съездить в выходные, так как дети учатся в субботу, а в воскресенье должны делать уроки на понедельник. Между тем практика такая существует — например, в Первомайском районе все школы на пятидневке. Такое же решение принял глава Башкирии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.

Другая инициатива форума отцов касается введение знака приоритетного права парковки для многодетных семей. С ней авторы обратятся в адрес правительства России. Также приняты рекомендации по патриотическому воспитанию и дошкольному образованию.

Участниками форума стали члены Совета отцов Ярославской области, а также их коллеги из Ивановской, Костромской и Липецкой областей, члены Совета Федерации, депутаты Государственной и областной Думы, представители правительства области и общественники.

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