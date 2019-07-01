Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM

В Екатеринбурге прошли первые автомобили по ранее закрытому на реконструкцию Макаровскому мосту. Движение открыли в присутствии городских чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проезд по мосту сейчас доступен только для автомобилистов в «ограниченном» режим. Владельцы машин могут передвигаться по двум полосам движения (по одной на направление) со скоростью до 40 км/ч, хотя ранее планировалось, что её ограничат 20 км/ч. К 14 июля власти закончат ремонтировать улицу Гражданскую, прилегающую к мосту.

Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года. Пешеходам до этого срока придётся довольствоваться прогулкой по старой части моста. До 1 сентября нужно подождать и велосипедистам, для которых на новой части моста сделали велодорожку.

Напомним, первый этап реконструкции Макаровского моста так и не завершен — окончательно работы доведут до завершения лишь к концу ноября. Второй этап запланирован на следующий год, завершить его намереваются к 2021 году. В ходе реконструкции мост несколько раз закрывали для движения, что негативно влияло на транспортную ситуацию.

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