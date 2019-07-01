Мюнхен, Германия, , 11:58 — REGNUM

Популярная немецкая актриса Лиза Мартинек погибла во время отдыха на Средиземном море в Италии, передает канал n-tv.

О внезапной кончине 47-летней Мартинек сообщил адвокат ее семьи Кристиан Шерц, не упоминая причин и обстоятельств смерти по просьбе родственников. Под данным газеты Bild, 28 июня актриса потеряла сознание, купаясь в море. Супруг, итальянский режиссер Джулио Риччиарелли вытащил ее на борт лодки и вызвал скорую помощь. Актриса была доставлена на вертолете в госпиталь, где скончалась.

Лиза Мартинек снялась в ролях второго плана в семи десятках фильмов, телесериалов и телепроектов, преимущественно в картинах детективного жанра. У нее остались трое детей в возрасте от четырех до восьми лет.

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