Оренбург, , 11:43 — REGNUM

В городе Гае Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о гибели трёх рабочих в местной гостинице. Обвиняемым стал владелец отеля и бани. Ему инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек, и дачу крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июня 2018 года трое мужчин, проживавшие в гостинице, получили смертельное отравление окисью углерода в помещении бани, где эксплуатировалась печь с не отвечающими требованиям дымоходом и вентиляцией. Чтобы избежать негативных для себя последствия предприниматель предложил заместителю руководителя следственного органа взятку в размере 700 тыс. рублей. Бизнесмена задержали с поличным.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2018 года в Гае в доме, приспособленном под гостиницу, обнаружили тела трёх человек. Согласно данным судебно-медицинского экспертизы, смерть рабочих наступила в результате отравления угарным газом. Все мужчины являлись сотрудниками магнитогорской компании и работали вахтовым методом на территории Гайского ГОКа.