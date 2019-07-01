Винница, Украина, , 11:48 — REGNUM

Двум гражданам Италии на три года запретили въезд на Украину, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Как стало известно, мужчины пересекли границу Украины с непризнанным Приднестровьем ещё в начале июня в международном пункте пропуска «Болган-Хрустовая». Однако назад решили вернуться мимо пункта пропуска», — сказано в сообщении.

Иностранцев задержали 30 июня сотрудники Могилёв-Подольского отряда. После выяснения всех обстоятельств им закрыли въезд на Украину.

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