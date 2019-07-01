Магас, , 11:34 — REGNUM

В Ингушетии завершено следствие по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере. В мошенничестве обвиняют генерального директора строительной компании, сообщили ИА REGNUM 1 июля в главном управлении МВД России по СКФО.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По данным следствия, подрядчик должен был построить многопрофильное профессиональное образовательное учреждение на 360 мест в городе Малгобеке. Стоимость работ по госконтракту составляла 298,7 млн рублей. Однако подозреваемый сфальсифицировал данные о фактической стоимости строительных работ в актах приемки, существенно завысив её.

Как было установлено строительно-технической судебной экспертизой, при строительстве использовались материалы и выполнялись работы, не соответствующие проектно-сметной документации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Ингушетии был выявлен факт мошенничества и хищения 1 млн рублей бюджетных денежных средств при строительстве здания таможенного поста. Подрядчик — директор строительной компании из города Минеральные Воды — значительно превысил объем и стоимость выполненных работ, положив разницу себе в карман.