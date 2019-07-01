Киев, , 11:09 — REGNUM

С 1 июля физлица будут вынуждены заплатить 20% НДС, если стоимость полученных ими посылок из-за рубежа превышает 100 евро, сообщило информационное агентство УНИАН.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стоимость беспошлинных посылок останется на уровне 150 евро в месяц.

Почтовые операторы начали уведомлять своих клиентов о вступивших в силу изменениях.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий законопроект был принят Верховной радой 10 декабря 2018 года.

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