Владивосток, , 11:19 — REGNUM

На открывшийся во Владивостоке Всероссийский молодёжный образовательный Дальневосточный форум «Восток» прибыло более 600 участников со всей России: от Камчатки до Калининграда, а также из-за рубежа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участники форума — молодые парламентарии, педагоги и преподаватели, предприниматели, социальные предприниматели, урбанисты, архитекторы, event-менеджеры, журналисты, добровольцы, молодые специалисты. Зарубежные участники форума прибыли из Индии, Китая, Японии, Камбоджи, Филиппин, Болгарии, Армении, из прибалтийских стран. На площадке форума организована работа проектных лабораторий: продажи, маркетинг, продвижение, продукт, социальное проектирование, финансы, лидерство и команда, «урбан-лаб».

Практически каждый участник привёз свой проект, который представляется экспертам грантового конкурса для номинирования к получению гранта и поддержке АНО «Россия — страна возможностей». На его защиту отводится пять минут, проект оценивается по десяти критериям. Лучшие проекты получат поддержку в виде грантов.

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Полномочное представительство Президента РФ в ДФО, администрация Приморского края, ФГБУ «Роспредприниматель».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток», отметив, что форум займёт особое место среди образовательных площадок России.