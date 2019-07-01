Москва, , 10:55 — REGNUM

Карпулинг — совместные поездки на автомобиле, организованные через онлайн-агрегаторов — в России предлагается разрешить только при выполнении ряда условий. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ.

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В представленном ведомством проекте нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях отмечено, что водитель должен иметь права категории B и стаж не менее двух лет, сообщает газета «Коммерсантъ». При этом число поездок за сутки, организованных через агрегатор, не должно превышать двух, а количество попутчиков, перевозимых за один рейс, быть не более пяти.

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Также проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям. При этом предельные допустимые цены будет определять правительство, опираясь на стоимость топлива и стоимости проезда по платным автотрассам. За нарушение установленных норм могут грозить штрафы и блокировка сайта агрегатора.

Сообщается, что пока в правительство законопроект не вносился, его рассмотрение продлится до 25 июля. Если документ всё-таки будет принят, он вступит в силу через год после подписания.

Добавим, что самым крупным и известным сервисом карпулинга в России считается французский BlaBlaCar.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года транспортная компания ООО «ТрансЛайн», к которой присоединилось ещё 27 организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в области перевозок, подала иск в отношении онлайн — сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar с требованием запретить работу сервиса на территории России.

В исковом заявлении отмечено, что установленные нормы перевозок автомобильным транспортом пассажиров не предусматриваются такие виды перевозок как «совместные перевозки», предоставляемые онлайн-сервисами поиска попутчиков.

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