Миннеаполис, США, , 11:07 — REGNUM

Летний благотворительный марафон по скоростному прохождению игр Games Done Quick 2019 собрал рекордные три миллиона долларов. Об этом организаторы мероприятия сообщили в своём официальном Twitter-аккаунте 30 июня.

https://twitter.com/GamesDoneQuick/status/1145214713959030784

Все собранные средства будут перечислены организации Doctors Without Borders («Доктора без границ»). Администрация мероприятия сообщает, что сумма, собранная на летнем марафоне (чуть более трёх миллионов долларов), стала для Games Done Quick рекордной. На зимнем марафоне 2019 года удалось собрать $2,1 млн.

Летний марафон длился неделю (с 23 по 30 июня). В рамках его проведения десятки спидраннеров (люди, проходящие игры на скорость) устраивали «забеги» в популярных играх и собирали пожертвования во время своих онлайн-трансляций. Марафон завершился шестичасовым прохождением японской ролевой игры Chrono Trigger.

Впервые марафон скоростного прохождения видеоигр Games Done Quick в США прошёл в 2010 году. Мероприятие стало ежегодным: организаторы проводят два марафона (летний и зимний) в течение каждого календарного года. Чаще всего собранные средства перечисляются двум благотворительным организациям: Prevent Cancer Foundation («Фонд профилактики рака») и Doctors Without Borders.

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