Москва, , 10:52 — REGNUM

Московский зоопарк с 1 июля запускает онлайн-трансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин в павильоне «Фауна Китая», сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В вольерах животных установили восемь видеокамер. Техника будет работать круглосуточно. По мнению сотрудников зоопарка, онлайн-сигнал позволит больше узнать о жизни бамбуковых медведей.

Понаблюдать за жизнью животных можно в специальном разделе на сайте зоопарка.

Зоопарк запускает и другие трансляции. Организуют эфир также из вольеров кустарниковых собак и гривистых волков.

Как сообщало ИА REGNUM, панд в Московский зоопарк привезли из Китая. 5 июня 2019 года в торжественном открытии павильона панд в Московском зоопарке приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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