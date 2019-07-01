Урванский район, Кабардино-Балкария, , 10:49 — REGNUM

Начальника газовой службы в Кабардино-Балкарии подозревают в злоупотреблении полномочиями. Под его руководством осуществлялись приписки в платежках за газ для абонентов Урванского района. Всего было необоснованно начислено около 4,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе МВД по региону.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, начальник районного территориального участка давал указания своим подчиненным завышать показания приборов учета потребленного газа для абонентов, прикрывая таким образом потери природного газа. Такие приписки осуществлялись ежемесячно в течение 2017 — 2018 годов.

В результате незаконных действий экс-руководителя газовой компании жителям Урванского района было необоснованно начислено за потребление природного газа 4 296 192 рубля. В настоящее время он стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». За совершенное преступление ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабардино-Балкарии уже выявлялись факты приписок «лишних» денег в платежках за газ абонентам. Так, в январе 2019 года были пойманы на мошенничестве сотрудники газовой службы в Чегемском и Эльбрусском районах. В феврале попались на мошенничестве еще два работника газовой службы в Нальчике, который «скручивали» счетчики абонентов за материальную благодарность.

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