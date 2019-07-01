Великий Новгород, 1 июля 2019, 10:40 — REGNUM
В детской областной клинической больнице Великого Новгорода сложилась критическая ситуация в связи с увольнением лор-врачей: остался только один специалист в стационаре, ещё один принимает пациентов в поликлинике. Плановые операции переносятся, а недовольные родители в субботу, 29 июня, собрали стихийный митинг под окнами больницы.
Ранее в интернете распространялось обращение к губернатору Новгородской области Андрею Никитину.
Нехватку специалистов в больнице подтверждают в правительстве региона. Как сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики администрации новгородского губернатора, существующая ситуация с кадрами в лор-отделении больницы не соответствует требованиям министерства здравоохранения РФ, длительность ожидания плановых операций достигла полугода.
28 июня с главным врачом детской областной клинической больницы Арсеном Амирбековым встретился губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Главе региона главврач больницы пожаловался на работу врачей лор-отделения.
«Когда я начал разбираться в работе лор-отделения, выяснилось, что врачи по должностным инструкциям должны были дежурить в стационаре после завершения рабочего дня в 14:30, а они находились в это время дома. Оплата при этом производилась за отработанные сутки. Замечу, что разница существенная — 50%», — пояснил Арсен Амирбеков.
Выяснилось, что в стационаре больницы 25 коек. До недавнего времени их обслуживали пять специалистов. Хотя Арсен Амирбеков считает, что при существующем режиме работы достаточно двух, максимум трёх. Для решения проблемы с переносом плановых операций и очередью на них главврач договорился с Санкт-Петербургским педиатрическим университетом, где готовы принять новгородских детей на операции без очереди и бесплатно.
К моменту встречи с губернатором Амирбеков заявил, что лор-помощь в больнице оказывают пять врачей: трёх специалистов удалось привлечь за короткое время.
Несмотря на все заверения властей, 29 июня к больнице пришли возмущённые ситуацией родители с детьми, а также представители профсоюза «Альянс врачей». Как сообщает ИА «Великий Новгород.ру», встреча на пороге больницы длилась около полутора часов, о чём-либо договориться её участникам не удалось: родители заявили, что не верят представителям регионального минздрава и руководству больницы, оставшиеся в больнице специалисты лор-отделения заявили о непомерной нагрузке и низких зарплатах. Так, уволенная из больницы врач Екатерина Рощина показала расчётный листок за март с зарплатой 18,5 тыс. рублей на руки за работу на 1,25 ставки. Женщина считает своё увольнение назаконным и намерена обжаловать его в суде.
К анализу ситуации подключилась Общественная палата Новгородской области, где создана рабочая группа. Губернатор региона Андрей Никитин заявил, что «при наведении порядка в больнице не должны страдать интересы пациентов» и предложил главврачу Амирбекову лично переговорить с родителями тех детей, которые были записаны на отменённые операции, чтобы, при необходимости, обеспечить их доставку в Санкт-Петербург.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформирование системы здравоохранения в Новгородской области ведётся с начала года. Ряд мероприятий в ходе оптимизации вызывает активный протест людей: митинги против преобразований в медучреждениях региона проходили и в Шимске, и в Окуловке, и в Мошенском, и в посёлке Панковка Новгородского района. Руководство Новгородской области считает реформу необходимой, так как медицинские учреждения накопили большую кредиторскую задолженность. Именно такой опыт — по сдерживанию долгов Зарубинской ЦРБ в Любытинском районе Новгородской области — ставят в плюс главврачу детской областной клинической больницы Арсену Амирбекову, где возник очередной скандал.