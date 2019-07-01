Великий Новгород, , 10:40 — REGNUM

В детской областной клинической больнице Великого Новгорода сложилась критическая ситуация в связи с увольнением лор-врачей: остался только один специалист в стационаре, ещё один принимает пациентов в поликлинике. Плановые операции переносятся, а недовольные родители в субботу, 29 июня, собрали стихийный митинг под окнами больницы.

Ранее в интернете распространялось обращение к губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

Обращение к губернатору Новгородской области Андрею Никитину Мы, граждане Новгородской области, обращаем Ваше внимание на то, что в лор-отделении ГОБУЗ «Областная детская клиническая больница» сложилась недопустимая ситуация в связи с увольнением основного штата врачей, отказавшихся добровольно подписать заявления о новых условиях труда, ухудшающих их положение как работников учреждения. Фактически сорван график плановых операций на июль текущего года, невзирая на то, что маленькие пациенты дожидались госпитализации для решения проблем своего здоровья несколько месяцев. Обращаем Ваше внимание, уважаемый Андрей Сергеевич, что откладывание операций чревато осложнениями и ухудшением состояния здоровья детей.

Нехватку специалистов в больнице подтверждают в правительстве региона. Как сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики администрации новгородского губернатора, существующая ситуация с кадрами в лор-отделении больницы не соответствует требованиям министерства здравоохранения РФ, длительность ожидания плановых операций достигла полугода.

28 июня с главным врачом детской областной клинической больницы Арсеном Амирбековым встретился губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Главе региона главврач больницы пожаловался на работу врачей лор-отделения.

«Когда я начал разбираться в работе лор-отделения, выяснилось, что врачи по должностным инструкциям должны были дежурить в стационаре после завершения рабочего дня в 14:30, а они находились в это время дома. Оплата при этом производилась за отработанные сутки. Замечу, что разница существенная — 50%», — пояснил Арсен Амирбеков.

Выяснилось, что в стационаре больницы 25 коек. До недавнего времени их обслуживали пять специалистов. Хотя Арсен Амирбеков считает, что при существующем режиме работы достаточно двух, максимум трёх. Для решения проблемы с переносом плановых операций и очередью на них главврач договорился с Санкт-Петербургским педиатрическим университетом, где готовы принять новгородских детей на операции без очереди и бесплатно.

К моменту встречи с губернатором Амирбеков заявил, что лор-помощь в больнице оказывают пять врачей: трёх специалистов удалось привлечь за короткое время.

Несмотря на все заверения властей, 29 июня к больнице пришли возмущённые ситуацией родители с детьми, а также представители профсоюза «Альянс врачей». Как сообщает ИА «Великий Новгород.ру», встреча на пороге больницы длилась около полутора часов, о чём-либо договориться её участникам не удалось: родители заявили, что не верят представителям регионального минздрава и руководству больницы, оставшиеся в больнице специалисты лор-отделения заявили о непомерной нагрузке и низких зарплатах. Так, уволенная из больницы врач Екатерина Рощина показала расчётный листок за март с зарплатой 18,5 тыс. рублей на руки за работу на 1,25 ставки. Женщина считает своё увольнение назаконным и намерена обжаловать его в суде.

К анализу ситуации подключилась Общественная палата Новгородской области, где создана рабочая группа. Губернатор региона Андрей Никитин заявил, что «при наведении порядка в больнице не должны страдать интересы пациентов» и предложил главврачу Амирбекову лично переговорить с родителями тех детей, которые были записаны на отменённые операции, чтобы, при необходимости, обеспечить их доставку в Санкт-Петербург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформирование системы здравоохранения в Новгородской области ведётся с начала года. Ряд мероприятий в ходе оптимизации вызывает активный протест людей: митинги против преобразований в медучреждениях региона проходили и в Шимске, и в Окуловке, и в Мошенском, и в посёлке Панковка Новгородского района. Руководство Новгородской области считает реформу необходимой, так как медицинские учреждения накопили большую кредиторскую задолженность. Именно такой опыт — по сдерживанию долгов Зарубинской ЦРБ в Любытинском районе Новгородской области — ставят в плюс главврачу детской областной клинической больницы Арсену Амирбекову, где возник очередной скандал.