Туркестан, Казахстан, , 10:43 — REGNUM

Аким (глава) Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев раскритиковал региональных чиновников за работу по восстановлению города Арыси после взрывов боеприпасов, сообщает 1 июля издание Тengrinews.kz.

Для восстановления город разделен на 17 секторов, за каждым из которых закреплены заместители глав регионов Казахстана и заместители акимов районов Туркестанской области.

В социальных сетях появилось видео, на котором Шукеев критикует собравшихся чиновников за то, что ответственные за сектора не явились на аппаратное совещание. Выяснилось, что замакимы регионов решают финансовые вопросы по восстановлению Арыси, а замакимы районов участвуют в совещании в районных центрах.

«Вот сейчас будем докладываться премьер-министру: «Замакима гуляет во время ЧС». А вы кем будете? Заместитель управления строительства и так далее? Что за ответственность?» — сказал Шукеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что с различными травмами в больницах продолжают лечение 50 жителей Арыси.

Читайте ранее в этом сюжете: В больницах Казахстана продолжают лечение 50 жителей Арыси — минздрав