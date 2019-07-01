Калуга, , 10:05 — REGNUM

Осужденный исправительной колонии №4 успешно сдал государственные экзамены в Академии управления и производства, сообщила 1 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

Сдача государственного экзамена проходила дистанционно в режиме web-конференции. 40.fsin.su

По её словам, сдача государственного экзамена проходила дистанционно в режиме web-конференции. На экзамене присутствовали представители академии.

«Два года назад осужденный поступил в частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства» по направлению «Менеджмент» и относился к обучению добросовестно и ответственно: изучал предметы, сдавал экзамены, вовремя переходил из семестра в семестр, что и подтвердилось во время итоговой аттестации — экзамены сданы на «хорошо». Впереди его ждет получение диплома государственного образца», — сказала Бегунова.

Стоит отметить, что Академия управления и производства уже многие годы проводит дистанционное обучение осужденных в исправительных учреждениях УФСИН России по Калужской области, давая возможность осужденным получить высшее образование.

По мнению врио начальника исправительного учреждения Михаила Куманцова, обучение осужденных в колонии — это не только получение профессионального, специального или высшего образования, но и дополнительная гарантия трудоустройства после освобождения из исправительного учреждения. Осужденные всегда с интересом и пониманием относятся к учебе и желают получить дополнительное или высшее образование.

Между тем, в исправительной колонии №5 УФСИН России по Калужской области состоялось вручение аттестатов о среднем образовании. Аттестаты зрелости получили 14 выпускников, завершивших общеобразовательный курс средней школы по программе 11 классов и 11 осужденных, окончивших 9 класс. С этим важным событием в жизни своих учеников поздравили преподаватели средней школы №1 города Сухиничи. Они подвели итоги выпускных экзаменов и отметили существенное увеличение количества осужденных, успешно окончивших школу, по сравнению с 2018 годом.

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