Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM

На решение технических вопросов по организации прямого авиасообщения между Казахстаном и Японией потребуется не менее полугода, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Эйр Астана».

В компании уточнили, что для открытия новых рейсов необходимо получить разрешение от авиационных властей Японии (JCAB). Однако сбор документов для JCAB может занять более шести месяцев, добавили в «Эйр Астана».

В компании также сообщили, что государство не выделяло субсидии на обслуживание этого рейса, а рост авиаперевозок обеспечивался за счет средств компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне казахстанская авиакомпания SCAT запустила продажи авиабилетов по маршруту Нур-Султан — Токио. Первый авиарейс отправится в Японию 6 июля в 22:00 (19:00 по Москве) и прибудет в Токио 7 июля в 8:30 (2:30 по Москве).

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