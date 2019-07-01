Хабаровск, , 09:54 — REGNUM

В Хабаровском крае годовщину пенсионной реформы в России граждане отметили многотысячным митингом. Инициатором акции выступила КПРФ, власти митинг согласовали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Таких массовых митингов в Хабаровске не было давно. Отличительной чертой акции стало то, что на Комсомольской площади краевой столицы собрались преимущественно взрослые, работающие люди, пенсионеры. Студенты и молодёжь были в меньшинстве.

Митингующие требовали отставки правительства и скандировали: «Медведева в отставку!».

Выступающие отметили, что запущенная правительством Дмитрия Медведева пенсионная реформа, существенно ухудшила положение народа, чаще стали увольнять людей пенсионного возраста, никакие «меры», предложенные властями, чтобы этого не допустить, не работают.

Резолюция митинга «Прошёл год с грабительской пенсионной реформы. Общество пожинает плоды. Чаще стали увольнять людей, возраст которых приближается к предпенсионному. Чтобы не потерять работу, эти люди готовы на худшие условия труда, а это снижает зарплату всем. Уже есть те, кто по старому законодательству вышел бы на пенсию, но они продолжают работать. Реформа геноцида их просто обобрала. Больнее всего реформа ударила по молодым людям. В стагнирующей экономике нет новых рабочих мест, а теперь и старые не освобождаются. Растёт молодёжная безработица, страна лишается молодых, перспективных кадров. Год назад правительство показывало нам благостные картинки с активными стариками. А вышло всё так, как предсказывала КПРФ. Мы, участники митинга, призываем депутатов Государственной Думы России, Законодательной думы Хабаровского края, всех, кто обладает законодательной инициативой, внести в Государственную Думу проект закона, отменяющий пенсионную реформу».

Также участники митинга призвали заблокировать будущий проект закона «Об индивидуальных пенсионных накоплениях», как вредоносного и продолжающего грабительскую политику правительства Дмитрия Медведева. Граждан, пришедших на митинг, призвали готовиться к новому витку борьбы за свои права.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на многочисленные предложения, правительство РФ и ГД РФ отказались не распространять пенсионную реформу на регионы Дальнего Востока и даже на местности Крайнего севера и приравненные к ним территории. Дальний Восток является лидером по смертности населения трудоспособного возраста, смертность в регионе растёт, а многие жители ДФО не доживают до пенсии. Этому способствуют как суровые климатические условия, так и падение доходов граждан, разрушенная система санаторно-курортной сети, транспортная недоступность ДФО. В условиях которой дальневосточники лишены возможности выезжать в отпуска в южные районы. Жители ДФО, по утверждению медиков, страдают от хронического недостатка солнца, кислорода и витаминов. В ДФО сокращается количество рабочих мест, на производствах всё чаще проходят сокращения.