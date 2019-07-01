Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM

«Храмовые протесты» в Екатеринбурге показали, что традиционная модель демократии хромает, и ей на смену должна прийти алеаторная (случайная) демократия. Об этом заявил главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Виктор Руденко в официальной газете отделения.

По мнению учёного, инструменты «обычной» демократии сейчас зачастую используются в интересах «элитарных групп». Чтобы исправить ситуацию, можно реализовать механизмы алеаторной, «случайной» демократии.

В частности, это так называемые «маленькие парламенты» — гражданские ассамблеи, которые создаются без участия выборов по жребию. Данные структуры готовят для власти свои предложения по ключевым проблемам общества. Можно формировать и менее крупные «ячейки планирования» — рабочие группы из 20−25 человек, а также «жюри граждан» — общественные органы, подобие суда присяжных, которые бы выносили свой вердикт по общественно-политическим вопросам.

Руденко считает, что мэрия Екатеринбурга может реализовать указанные или подобные формы алеаторной демократии в городе.

Напомним, в столице Среднего Урала до сих пор не определились, когда будет проведен опрос о новом месте для строительства храма Святой Екатерины. Рабочая группа по вопросу только успела определить три перспективные площадки.

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