Москва, , 09:33 — REGNUM

В России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше. Это уже вторая волна роста цен на тарифы жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, первое повышение прошло в начале 2019 года. Тогда тарифы выросли на 1,7%.

В правительстве РФ пояснили, что повышение тарифов обусловлено ростом НДС с 18% до 20%. При этом власти заверяют, что значение суммарного повышения не превысит уровня инфляции.

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Как сообщало ИА REGNUM постановление о возможности двухэтапного повышения тарифов на коммунальные услуги председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 19 октября 2018 года. До этого они росли раз в год — 1 июля.

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