Сеул, , 09:33 — REGNUM

В Южной Корее провели исследование на тему дорожно-транспортных происшествий в дождливую погоду. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Hyundai Marine & Fire Insurance.

Согласно данным страховой компании, в период с июня по август 2018 года в стране произошло 230 тыс. ДТП.

Как сообщили представители компании, в дождливую погоду дорожно-транспортные происшествия случались в 1,2 раза чаще, чем в дни, когда не было дождя. Кроме того, риск попасть в аварию в вечернее и ночное время ( 20:00—5:00 ) в 1,5 раз выше, чем в другое время суток.

Кроме того, в период с 2012 по 2018 года 80,3% аварий произошли в период затопления дорог.