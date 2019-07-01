Сеул, 1 июля 2019, 09:33 — REGNUM
В Южной Корее провели исследование на тему дорожно-транспортных происшествий в дождливую погоду. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Hyundai Marine & Fire Insurance.
Согласно данным страховой компании, в период с июня по август 2018 года в стране произошло 230 тыс. ДТП.
Как сообщили представители компании, в дождливую погоду дорожно-транспортные происшествия случались в 1,2 раза чаще, чем в дни, когда не было дождя. Кроме того, риск попасть в аварию в вечернее и ночное время (
Кроме того, в период с 2012 по 2018 года 80,3% аварий произошли в период затопления дорог.
Известно, что 46% подобных ДТП произошли в районах Каннам и Сечо-гу, 15,3% из которых произошли в вечернее время суток (