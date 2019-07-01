Красноярск, , 09:10 — REGNUM

Студенты Сибирского федерального университета (СФУ) разработают варианты технических решений по установке специальных технических средств для обеспечения беспрепятственного доступа к жилым помещениям людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает 1 июля пресс-служба вуза.

В настоящее время Свердловском районе Красноярска 75 людей с ограниченными возможностями здоровья не имеют возможности выйти из дома в связи с отсутствием технических средств: подъёмников, пандусов и другого технического оборудования.

Работа будет проводиться в соответствии с трёхсторонним соглашением, подписанным между СФУ, администрацией Свердловского района и Управлением социальной защиты населения Свердловского района.

«Стартом будет проект технического приспособления для 12-летнего мальчика-колясочника, живущего в частном секторе», — говорится в сообщении.

Также в рамках соглашения Юридическая клиника СФУ будет оказывать бесплатную юридическую помощь горожанам с особыми потребностями.