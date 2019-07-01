Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM

В Бурятии очевидцы все чаще фиксируют необычные для республики вихри, похожие на смерчи. За последние недели стало известно о как минимум двух подобных торнадо.

Как сообщает сайт Infpol, на прошедших выходных, 29 июня, мощный вихрь испугал жителей села Шергино и поселка Кабанск в Кабанском районе.

«Смотрите, Кабанский район, торнадо! В небо уходит. Как в Америке. Куда побежим-то, в подполье?» — комментируют происходящее местные жители.

Впрочем, это не помешало проходившему в Кабанске празднику Сурхарбан, где продолжили разыгрывать призы.

Неделей ранее смерч запечатлел подписчик паблика «Бурятия Онлайн» недалеко от села Старая Курба Заиграевского района. В комментариях к посту жители республики предположили, что подобная аномалия возникла из-за массовой вырубки леса.

«В Заиграевском районе нормальных дождей нет ни капли уже десяток лет, а лес везут и везут», — пишут комментаторы.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, после аномальной жары в мае появление смерчей прогнозировали в Москве. По словам заместителя директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук Владимира Семенова, атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы.

Читайте также: После аномальной жары Москве угрожают смерчи и торнадо

Ранее по теме:

В Сочи за сутки образовалось больше десяти смерчей

Смерч вызвал внеочередное заседание Новгородской областной думы