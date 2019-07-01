Ханты-Мансийск, , 09:14 — REGNUM

В Ханты-Мансийском автономном округе разыскивается жительница Дагестана Ханзада Гусейнова. Уроженка посёлка Мамедкала Дербентского района подозревается в причастности к террористической деятельности. Согласно ориентировке регионального центра по противодействию экстремизму, 33-летняя дагестанка является смертницей и может иметь при себе самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что Гусейнова приехала в Ханты-Мансийск из города Дагестанские Огни попутными транспортом в гости к дагестанцу, личность которого пока не установлена. Ранее она была судима за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2018 года в городе Грозный, у контрольно-пропускного пункта полиции, 25-летняя террористка привела в действие взрывное устройство. В результате теракта никто из полицейских и гражданских лиц не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.