Новосибирск, , 09:01 — REGNUM

После ребрендинга Новосибирский государственный технический университет НЭТИ больше не может выглядеть так скромно, как выглядел многие годы, заявила начальник управления информационной политики университета Зоя Сергеева. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба вуза.

«Он должен быть ярким, необычным, привлекать внимание. Кроме того, наш кампус почти наверняка станет точкой притяжения городских активностей во время Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Задача НГТУ НЭТИ — стать лицом города, показать его необычным, креативным и современным», — подчеркнула Сергеева.

Начать изменения в вузе планируют с создания граффити на 400 квадратных метрах пустых стен университета. Отмечается, что уже осенью 2019 года на территории университета должно появится семь масштабных граффити на научную тематику, которые послужат украшением города к Чемпионату мира по хоккею среди молодежных команд — 2023.

Читайте также: НГТУ представил новый бренд и имя с новыми смыслами